BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 46enne catanese Salvatore Boncaldo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità di Biancavilla, è stato condannato dai giudici etnei a 8 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi nel capoluogo etneo dal mese di ottobre 2013 al mese di giugno 2014 come appartenente al gruppo criminale dei Sardo, articolazione del clan mafioso dei Cappello-Bonaccorsi di Catania. Boncaldo è stato rinchiuso nel carcere di Enna.