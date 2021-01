Caccia grossa dei Lupi, scovano armi e droga

Blitz dei carabinieri: scoperto centro di spaccio in un’abitazione a Tremestieri Etneo, in manette pusher e vedetta

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi dei carabinieri di Catania hanno arrestato il 31enne Claudio Cristaudo e il 36enne Salvo Federico Di Salvo, entrambi di Tremestieri Etneo, per detenzione di arma clandestina, munizioni, coltivazione e spaccio di droga, e ricettazione.

I due utilizzavano come centro di spaccio l’abitazione di Cristaudo il quale si avvaleva della collaborazione di Di Salvo che aveva compiti di vedetta e selezione della clientela. Infatti, con uno scooter, raggiungeva gli acquirenti in auto per evitare che tra loro si potessero celare appartenenti alle forze dell’ordine. Cristaudo accoglieva davanti casa il cliente, ne riceveva l’ordinazione e poi effettuava lo scambio droga-denaro.

Svelato il sistema, i carabinieri hanno prima bloccato la vedetta sullo scooter, per poi fermare il pusher sull’uscio di casa. Nell’abitazione sono stati trovati: una pistola semiautomatica Beretta calibro 22, con la matricola punzonata e in ottimo stato conservazione, con il caricatore inserito e contenente 7 cartucce; circa 300 grammi di marijuana; 4 piante di canapa indiana per un peso complessivo di 700 grammi; 2 bilancini elettronici di precisione; materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi e oltre 2.000 euro in contanti.

La pistola sequestrata sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta a esami tecnico-balistici per stabilirne provenienza ed eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi. Gli arrestati sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.