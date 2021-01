Lite per i figli, spedizione punitiva della ex

Catania . Commando di sei persone a San Berillo per il pestaggio dell’ex marito e della nuova compagna

CATANIA – È stata una vera e propria spedizione punitiva quella che domenica pomeriggio una giovane coppia catanese ha dovuto subire da parte di un sestetto capitanato dall’ex compagna dell’uomo vittima del pestaggio, avvenuto nella zona di San Berillo Nuovo.

A monte dell’agguato ci sarebbero dissidi circa la gestione dei tre figli minori della coppia ormai separata, una lite dai toni sempre più violenti che è sfociata in vere e proprie minacce.

E dalle parole ai fatti, il passo è stato breve: in sei, tre uomini e tre donne, si sono presentati davanti alla porta della coppia e, senza nemmeno perdere tempo a entrare in casa, hanno cominciato a mulinare colpi di bastone, calci e pugni sul pianerottolo del palazzo, indifferenti alla presenza dei tre piccoli che hanno assistito alla scena.

Attirati dalle urla e dal frastuono, alcuni abitanti del palazzo sono intervenuti a interrompere il pestaggio, chiamando la polizia. Ma all’arrivo delle volanti, gli aggressori erano già fuggiti.

La coppia aggredita è stata portata in ospedale: lesioni al capo, contusioni varie e frattura di una costola per lui e per la donna una lesione a un orecchio e la frattura di un dito.

Quasi tutti i componenti del commando sono stati identificati e 5 di loro (tra cui due pregiudicati) sono stati denunciati: dovranno rispondere di lesioni personali aggravate e violenza privata in concorso. Sul sesto componente la polizia è al lavoro per la sua identificazione.