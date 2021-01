In giro di notte per San Cristoforo con una pistola, denunciato (FOTO)

CATANIA – Nel corso della notte agenti delle volanti hanno fermato a Catania un uomo sospetto nel quartiere San Cristoforo. Residente nella zona di corso Indipendenza, non ha saputo fornire agli operatori di polizia alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo e a quell’ora, con il coprifuoco. E’ stato così perquisito e trovato in possesso di una pistola a salve, in tutto identica a un’arma vera, modificata in quanto priva di tappo rosso. Quindi è scattata la denuncia.