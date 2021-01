Vittoria, premiata Stroke Unit

di Nuccio Sciacca. Eccellenza riconosciuta dal programma europeo per la gestione dell’ictus

La Stroke Unit dell’Asp di Ragusa che si trova al presidio ospedaliero “R. Guzzardi” di Vittoria, e tutto il sistema di assistenza all’ictus dell’intera provincia, sono stati riconosciuti come “Centro Oro” per il quarter Q3 del 2020 nell’ambito del programma Eso-Angels Awards 2020. Si tratta di un premio che riconosce l’eccellenza nella gestione dell’ictus in ambito nazionale ed europeo.

“Centro oro” è un obiettivo raggiunto perché si è, evidentemente, riusciti a garantire un’assistenza e cura di primo livello: la trombolisi.

L’esperienza di Vittoria dallo scorso anno nel mese di luglio stata estesa anche ai presidi di Ragusa e Modica. L’organizzazione della Rete ictus nella provincia iblea funziona come struttura articolata Hub/spoke ed è in tal modo riuscita ad allinearsi alla media nazionale, per numero di trombolisi effettuate nel 2020, anche durante la emergenza Covid.