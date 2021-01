ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha denunciato il cinquantenne A. C., che per futili motivi per lo più legati a interessi economici e familiari ha minacciato di morte i propri fratelli, rivolgendo contro di loro un taglierino, una pesante spranga di metallo e un martello. I parenti hanno riferito di aver subito da diversi giorni continue minacce di morte per questioni di soldi, sia telefonicamente, sia di presenza. Il cinquantenne a sua volta si è presentato in commissariato per sporgere denuncia nei confronti dei fratelli. Ma la perquisizione, con il ritrovamento delle armi, gli è stata fatale.