Spaccio in via Capo Passero: bloccato

CATANIA – Arresto della squadra Falchi della Polizia di Catania per droga. In manette il cinquantenne Simone Bagli, pregiudicato, per spaccio di marijuana.

Bagli è stato sorpreso nel quartiere San Giovanni Galermo, precisamente in via Capo Passero, insieme a un complice intenti a spacciare. Entrambi, alla vista degli agenti, sono fuggiti e, mentre uno dei due ha fatto perdere le sue tracce, Bagli è stato bloccato dopo essersi disfatto di una busta con 56 confezioni di marijuana.

Il cinquantenne è stato trovato in possesso di 60 euro, suddivise in banconote di vario taglio, e di una radio rice-trasmittente, probabilmente utilizzata per comunicare con le vedette dislocate nel quartiere.