FICARAZZI – Sono stati sorpresi mentre stavano rubando mezza tonnellata di limoni in alcuni agrumeti a Ficarazzi (Pa). Due palermitani F.B. di 29 anni e A.M di 39 anni sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano caricando gli agrumi in un’auto. I due sono stati portati nelle camere di sicurezza e la merce rubata è stata restituita ai proprietari. Il giudice del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.