Sicilia: altri 36 morti per coronavirus

Scendono nuovi casi (+1.435) e tasso di positività (16,7%). Palermo la più colpita: il dettaglio per provincia . Fondazione Gimbe: “Nell’Isola +9% di contagi in una settimana”

Scendono, anche se di poco, i numeri del Covid in Sicilia: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 1.435 (ieri 1.692) su circa 8.572 tamponi: il tasso di positività passa dal 17,3% al 16,7%. Trentasei i morti.

Altri 38 ricoveri in ospedale, due in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 433.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: Palermo 474, Catania 413, Messina 362, Caltanissetta 89, Ragusa 40, Siracusa 22, Enna 21, Agrigento 9, Trapani 5.

IN SICILIA +9% IN UNA SETTIMANA. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe di Bologna, realizzato nella settimana compresa tra il 29 dicembre e il 5 gennaio, i casi di contagiati Covid-19 attualmente positivi per 100 mila abitanti sono 749 con un incremento del 9%. I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 sono il 29% (media nazionale 37%), considerata la soglia di saturazione del 40%; quelli occupati in terapia intensiva sono il 24% (media nazionale 30%): la soglia di saturazione è il 30%.

PALERMO, 24 POSITIVI AL POLICLINICO. Salgono a 24, tra pazienti e sanitari, i positivi nel reparto di Medicina d’urgenza del Policlinico di Palermo. Gli ultimi contagi riscontrati riguardano un medico e un’infermiera. E’ stato disposto il blocco dei ricoveri e l’isolamento contestualmente degli ultimi 7 pazienti rimasti in corsia.

All’inizio dell’anno le persone ricoverate nell’astanteria erano 23, sedici delle quali trasferite in altri reparti o ospedali allestiti per l’emergenza coronavirus. Due, invece, quelle finite in terapia intensiva per l’acuirsi delle loro condizioni. I primi casi di contagio sono emersi proprio nel giorno di capodanno, dopo i tamponi – eseguiti sempre con maggiore frequenza per individuare eventuali focolai – fatti a tre infermiere e a un operatore sociosanitario che hanno lavorato nello stesso turno.

ITALIA: TASSO POSITIVITA’ AL 14,8%. Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. L’incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il totale a oltre 77 mila (77.291). Sono stati 121.275 i tamponi effettuati, oltre 55 mila in meno di ieri quando sono stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all’11,3%.

Tornano a salire anche i ricoveri per Covid sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.587 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. Nei reparti ordinari degli ospedali ci sono invece 23.291 pazienti, 117 in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 571.055, rispetto a mercoledì 2.343 in più, mentre i guariti e i dimessi in un giorno sono 15.659 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.572.015.

A livello regionale è ancora una volta il Veneto la regione con il maggior incremento, 3.596 nuovi casi in 24 ore. Altre sei regioni fanno registrare oltre mille casi: sono la Lombardia (2.799), l’Emilia Romagna (2.228), il Lazio (1.779), la Sicilia (1.435), la Campania (1.052) e il Piemonte (1.004).