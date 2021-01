PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha nominato nuovo portavoce della presidenza, la giornalista Michela Giuffrida, che subentra nell’incarico a Fabio De Pasquale. “Giuffrida – dice la nota della Regione – è stata direttore dell’informazione delle emittenti regionali Telecolor e Antenna Sicilia. Per oltre vent’anni corrispondente del quotidiano La Repubblica, ha collaborato con Repubblica.it e con altre testate del gruppo L’Espresso. Per il suo impegno professionale, nel 2010 il capo dello Stato Giorgio Napolitano le ha conferito la onorificenza di cavaliere della Repubblica. Nella ottava legislatura, Michela Giuffrida è stata deputata al Parlamento europeo per il gruppo Socialisti democratici”.

“Sono contento di potermi avvalere della competenza professionale di Michela Giuffrida, che conosco sin da prima della mia elezione a presidente della Provincia etnea. Grazie a Fabio De Pasquale, che è riuscito in questi primi tre anni a far fronte a un impegno professionale difficile e faticoso”, dice Musumeci.