Catania, “erba” nel deposito abbandonato

Più di tre chili di marijuana trovati dalla polizia in via Plebiscito

CATANIA – Sabato pomeriggio la polizia di Catania, durante un controllo in centro storico, ha sequestrato un ingente quantitativo di marijuana.

Gli agenti si sono recati in una stradina nei pressi di via Plebiscito dove era stata segnalata la presenza di persone sospette. Una volta giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato più nessuno, ma la loro attenzione è stata attirata da un deposito in disuso di fronte al luogo della segnalazione.

All’interno del locale sono state trovate due buste di plastica con 3.200 grammi di marijuana.