Catania, capodanno con fuga e cattura

Scatta l’allarme in un cantiere: l’intruso elude la guardia giurata, ma non le forze dell’ordine

CATANIA – Anche il primo dell’anno a Catania i criminali non hanno riposato. Alle 14.20 in un istituto di vigilanza è scattato il segnale di allarme proveniente da un cantiere. In soli 5 minuti la guardia giurata in servizio è arrivata sul posto trovando un uomo che, accortosi di essere stato scoperto, ha tentato la fuga a bordo del suo scooter.

La guardia ha cercato di fermarlo, senza riuscirci. Nel frattempo sono spuntate le forze dell’ordine, allertate dalla centrale operativa dell’istituto, e il fuggitivo è stato arrestato.