Per Ginostra, piccolo borgo di Stromboli, dopo otto giorni è finito l’isolamento. Il bel tempo ha permesso all’aliscafo “Ammarì” della Liberty Lines di poter attraccare. In questi giorni il mare sempre agitato non ha permesso ai mezzi di linea di approdare nel porticciolo che è sempre in attesa dei lavori di messa in sicurezza. In questo arco di tempo, ci sono stati problemi per il cambio della guardia medica che avviene dopo quattro giorni di servizio.

Il prete Giovanni Longo da Stromboli per Natale ha garantito la Santa Messa nella chiesa, grazie a Paolo Sforza che ha sfidato con il suo gommone il mare agitato, per la gioia dei 40 parrocchiani. Anche oggi alle 17 arriverà in gommone per celebrare il rito religioso. Qualche genere di prima necessità è scarseggiato, ma non i panettoni e lo spumante giunti in tempo utile permettendo ai ginostresi di poter festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il tempo ritornato bello ha permesso a navi ed aliscafi di collegare tutte le 7 isole.