Terremoto 6.4 in Croazia

Epicentro a una cinquantina di chilometri da Zagabria, morto un bimbo. Il sisma avvertito anche in Italia

Un terremoto di magnitudo 6.4 si è registrato in Croazia. Il centro di Petrinja, epicentro del sisma, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, sarebbe stato distrutto. Tra gli

edifici crollati un ospedale e un asilo dove sarebbe morto un bimbo.

Il sisma avvertito in Italia, lungo tutta la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, ma anche a nord di Napoli e dentro i laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso.

Il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, chiede aiuti urgenti. In particolare vigili del fuoco e specialisti di catastrofi. Mobilitato l’esercito croato. Elettricità e linee telefoniche interrotte. Chiusa per precauzione la centrale nucleare in Slovenia.

Tre scosse di terremoto in poco meno di due ore, sono state registrate anche in provincia di Verona. L’ultima di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione.