Sala giochi clandestina a San Cristoforo

Catania . Dall’esterno sembrava una cartoleria, ma all’interno c’erano video-poker e pc per le scommesse on line

CATANIA – La polizia di Catania ha sequestrato una sala giochi clandestina in via Juvara. Gli agenti hanno notato una decina di persone dentro quella che dall’esterno sembrava una cartoleria che aveva inspiegabilmente la saracinesca leggermente abbassata.

Insospettiti da tale particolare, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo scovando, celati all’interno dei locali, una vera e propria sala scommesse con vari computer per il gioco abusivo online e parecchie macchine per il video-poker, tutte prive del prescritto collegamento all’Agenzia Dogane e Monopoli dello Stato.

Il titolare della sala scommesse abusiva è stato denunciato in stato di libertà per l’esercizio di giochi d’azzardo e sanzionato amministrativamente per la mancanza della licenza di sale da gioco e per l’inottemperanza alle vigenti normative anti-Covid. I locali e tutte le apparecchiature all’interno sono state sequestrate.