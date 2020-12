Irrompe in casa della ex e picchia la suocera

CATANIA – Stanotte, i carabinieri di Mascali (Ct) hanno arrestato un 32enne accusato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Dopo una segnalazione al 112, i militari sono intervenuti in un’abitazione dove era in corso una violenta lite.

I carabinieri hanno accertato che l’uomo, già colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex coniuge, emesso dal Tribunale di Catania, a seguito di pregressi maltrattamenti subiti dalla donna, era riuscito con violenza a guadagnarsi l’accesso all’abitazione.

La donna, vista l’ira dell’ex marito, era riuscita a rifugiarsi, con il figlio minore, in una camera, grazie anche all’intervento della madre che aveva tentato di difenderli.

L’inaudita violenza dell’uomo si è scatenata contro la ex suocera ripetutamente presa a calci e pugni, tanto da rendere necessario l’intervento di personale medico del “118”. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.