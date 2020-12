Mafia, sciolto consiglio comunale a Tortorici

Gestione amministrativa affidata ad un commissario, proroga di sei mesi anche per il Comune di Torretta

TORTORICI (MESSINA) – Torna ancora alla ribalta della cronaca Tortorici, il paese in provincia di Messina in passato teatro di una sanguinosa faida mafiosa. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Tortorici a norma dell’art.143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo del 18 agosto 2000), affidandone la gestione ad una commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi.

Il provvedimento sarebbe scaturito da presunte forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa.

In considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Torretta, già sciolto per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata.