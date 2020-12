Giarre, sequestrate 37 bombole di gas

Assenza dei requisiti di sicurezza in un punto vendita, scoperto anche un lavoratore in nero. Denunciato il titolare

GIARRE (CATANIA) – La guardia di finanza di Catania, durante controlli a un’impresa di Giarre specializzata nel settore della vendita e dello stoccaggio di bombole di gas e avente un punto vendita al dettaglio nel centro cittadino, ha rilevato l’assenza dei requisiti di sicurezza, in quanto risultava priva della certificazione per la prevenzione incendi e dei mezzi di salvaguardia per la sicurezza sul lavoro. Dall’ispezione è emersa anche la presenza di un lavoratore in nero.

Nel punto vendita c’erano 149 bombole, di cui 37 piene (pari a 575 kg) che sono state sequestrate. Il titolare dell’impresa è stato denunciato per l’assenza del certificato di prevenzione incendi rilasciato da parte dei vigili del fuoco e per la mancata revisione dei dispositivi antincendio presenti nel deposito.