Accetta un passaggio e l’auto si schianta: muore a 18 anni tra Siracusa e Catania

Macchina contro un guard-rail, il guidatore ricoverato in ospedale

SIRACUSA – Un giovane di 18 anni, Giovanni Lo Pilo, è morto in un incidente stradale sulla Francofonte-Pedagaggi, tra Siracusa e Catania.

Il ragazzo di Pedagaggi, frazione di Carlentini, ieri in tarda serata era salito a bordo di una macchina di un 45enne, originario della Polonia ma residente a Francofonte che gli avrebbe dato un passaggio.

L’auto è finita contro un guard-rail: Lo Pilo è deceduto, mentre il conducente è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale a Lentini. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente.