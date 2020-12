Salvini vola a Catania

Il leader della Lega atteso nell’aula bunker di Bicocca per il processo Gregoretti. Non ci sarà Conte

ROMA – Domani a Catania è in programma l’udienza preliminare del processo Gregoretti: il giudice vuole verificare se la politica sugli sbarchi di Matteo Salvini fosse condivisa da tutto il governo. Non ci sarà Giuseppe Conte, a differenza degli allora ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Lo rede noto la Lega.

Sempre domani doveva celebrarsi anche l’udienza preliminare del processo di Palermo per il caso Open Arms che sarà rinviata (domani sapremo la data). Salvini e l’avvocato Giulia Bongiorno . concludono le stesse fonti – sono già nella città etnea.

Lo stesso Salvini nel pomeriggio aveva pubblicato una foto su Facebook con un post: “Di solito il venerdì pomeriggio torno a Milano per riabbracciare i miei figli. Oggi volo a #Catania perché domani alle 9.30 sarò nell’Aula Bunker per il mio processo per “sequestro di persona”, pena prevista fino a 15 anni di carcere. Per l’Italia e per la Libertà, ci vado a testa alta”.