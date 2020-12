Share Tweet Whatsapp Email

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 33enne per detenzione e spaccio di droga. Insospettiti da un eccessivo andirivieni di giovani dalla casa del 33enne in via Circonvallazione, i militari hanno fatto irruzione in casa del presunto pusher.

Azione resa difficile dalla resistenza del 33enne che, vedendo gli uomini in divisa, ha tentato, inutilmente, di richiudere il portone d’ingresso spingendolo con violenza contro i carabinieri.

In casa sono stati trovati 50 grammi di marijuana, un bilancino digitale e 70 euro in contanti. Nell’auto del pusher, un maggiolino della Volkswagen, sono stati trovati altri 12 grammi di marijuana. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.