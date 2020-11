“Catanesi, segnalate i danni del maltempo”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – L’amministrazione comunale di Catania rivolge un invito a segnalare, “ai fini di un eventuale risarcimento”, i danni imputabili esclusivamente ai fattori metereologici subiti sabato scorso.

La segnalazione dovrà essere fatta entro il prossimo 10 dicembre alla protezione civile comunale di Catania all’indirizzo e-mail emergenzameteo@comune.catania.it.

L’amministrazione comunale inoltrerà le segnalazioni pervenute alla presidenza della giunta regionale della Sicilia per la dichiarazione dello stato di calamità.

Il Comune di Catania sottolinea che la segnalazione, che ha “scopo ricognitivo e non dispiega alcun onere in capo al Comune in merito al risarcimento dei danni”, dovrà essere corredata dalla relazione di un tecnico abilitato, con una descrizione e quantificazione presunta dei danni; dovrà inoltre recare l’eventuale indicazione di persone fisiche danneggiate e la specificazione se il bene è coperto, tutto o in parte, da responsabilità per assicurazione civile.

Per informazioni e chiarimenti i cittadini possono contattare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 la protezione civile ai numeri telefonici 0957425109 – 0957105109 – 0957425178 – 0957105178.