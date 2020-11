Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato Danilo Carmelo Di Prima, 22 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma lo hanno intercettato in via Licciardi, a Picanello. Sequestrati 250 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi, una pianta di canapa indiana, 380 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.