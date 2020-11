Share Tweet Whatsapp Email

ACI SANT’ANTONIO – Un 51enne e un 32enne sono stati arrestati ad Aci Sant’Antonio (Catania) dai carabinieri perché sorpresi a catturare cardellini, specie protetta, in un fondo agricolo di via San Giuseppe. Sono accusati di furto aggravato e di furto venatorio di fauna selvatica ai danni dello Stato. I due stavano usando richiami elettronici, reti e trappole, che sono stati sequestrati. I militari hanno liberato 35 cardellini trovati in gabbia.