Con Parmitano a passeggio nello spazio

L’astronauta stasera in diretta su Telecolor presenterà il nuovo film-documentario Space Beyond. VIDEO

Le passeggiate spaziali, gli esprimenti a bordo e il racconto di una quotidianità straordinaria durata più di 200 giorni in orbita: Space Beyond è il documentario ufficiale sulla missione “Beyond” dell’astronauta italiano Luca Parmitano che Telecolor stasera alle 21.30 racconterà in anteprima assoluta.

Sarà proprio Luca Parmitano intervistato dal giornalista Luca Ciliberti, a rivelare il diario di bordo di sei mesi vissuti all’interno della Stazione Spaziale Internazionale a 400 chilometri di distanza dalla Terra. Il ritratto dell’uomo che è stato addestrato per compiere l’attività extraveicolare più complessa nella storia dell’astronautica. Il racconto di una delle più grandi avventure dell’umanità: il viaggio nello Spazio.

Il progetto nasce dall’idea dello stesso Parmitano con il produttore catanese Fabio Fagone fondatore di Skylight Italia, i due erano compagni al liceo. Il risultato è un film-documentario dal carattere distintivo di un affresco iconografico – visivamente potente – della bellezza della Terra e della meraviglia del Cosmo, alternato a immagini di normale routine extraterrestre. Le riprese sono proseguite anche quando gli astronauti hanno gravitato da soli nel cosmo, durante le attività extraveicolari, grazie alle GoPro montate sui loro caschi.

Space Beyond è una coproduzione italo-tedesca, scritto e diretto da Francesco Cannavà, prodotto da Skylight Italia, Beagle Media, 8RoadFilm LattePlus Berlin FilmProduction.

Il film ha ricevuto il patrocinio dell’Esa (Agenzia spaziale europea), dell’Asi, dell’Ambasciata Italiana a Berlino e ha visto il supporto tecnico di Nasa, Roscosmos (l’agenzia spaziale russa) e IBM. Il progetto, inoltre, è stato selezionato ad aprile 2019 tra i 5 film finalisti del MIPDoc di Cannes, scelto tra migliaia di documentari provenienti da tutto il mondo.

Tra gli ospiti della puntata speciale di Primalinea, con Luca Parmitano e Fabio Fagone, ci saranno anche il presidente della Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, il ministro per l’Ambiente Sergio Costa, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il direttore del quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo e il giornalista scientifico Davide Patitucci. Il programma sarà trasmesso in diretta alle 21.30 su Telecolor (canale 12 del digitale) e in replica alle 23.50, in streaming video sui siti Telecolor.it e Lasiciliaweb.it