Catania impantanata: pompieri ovunque

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Sono oltre 40 al momento gli interventi di soccorso portati a termine nella provincia etnea dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania per danni causati dalle piogge.

I pompieri sono intervenuti prevalentemente per soccorrere automobilisti intrappolati dall’acqua nelle loro auto in panne, per allagamenti in locali al piano terra e seminterrati e per strade allagate.

Al momento le aree più colpite sono quelle a sud della città: la zona dell’aeroporto, di San Giuseppe la Rena e del Villaggio San Maria Goretti. Nel pomeriggio è sono state interessate maggiormente Paternò e Motta S. Anastasia.