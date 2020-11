Share Tweet Whatsapp Email

LENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato Massimo Marongiu, 53 anni, per furto ai danni di un supermercato di Lentini. Ad insospettire i militari è stato l’atteggiamento nervoso dell’uomo notato in via Savanarola mentre saliva precipitosamente in auto. La refurtiva è stata recuperata.

Dopo le formalità di rito, Marongiu è stato posto ai domiciliari; è stato anche sanzionato per la violazione amministrativa del Dpcm Covid, poiché si trovava senza giustificato motivo fuori dal comune di residenza.