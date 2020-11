Il Policlinico cerca personale

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un nuovo avviso pubblico dedicato alla ricerca di personale medico da destinare ai reparti Covid dell’Azienda, per attività di prevenzione controllo e cura della pandemia, è stato emanato dal Policlinico Rodolico-San Marco di Catania per poter assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria, in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del coronavirus.

Il bando è stato pubblicato sul sito internet aziendale: www.policlinicovittorioemanuele.it sezione “bandi di concorso – anno 2020 – selezioni a tempo determinato-altre selezioni”.

E’ finalizzato a reclutare personale medico con incarico libero professionale ed è aperto sia a medici specializzati che a medici in quiescenza, preferibilmente nelle branche di Pneumologia, Infettivologia, Internistica, Anestesia e Rianimanzione, Cardiologia, Medicina d’urgenza e discipline equipollenti e/o affini, nonché a personale medico abilitato.

La scadenza dello stesso, considerata l’urgenza, è ravvicinata al 29 novembre prossimo.