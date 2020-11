Catania, allagamenti e auto in panne

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Durante la notte sono stati una decina gli interventi di soccorso, prevalentemente, in località Misterbianco e Motta S. Anastasia da parte dei vigili del fuoco di Catania. Da questa mattina svolti una ventina di interventi per allagamenti e soccorsi a persone all’interno di auto in panne.

Le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro sono quelle dei Distaccamenti cittadini Sud e Nord e dei distaccamenti di Paternò e Adrano. Impegnato anche il Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale di Catania.