Sulla Sicilia aria fredda, burrasca e nubifragi

Temporali al Centro Sud, temperature giù anche di 10 gradi, neve fin sotto i 1.000 metri, raffiche di vento fino a 100 km/h: è in arrivo in Italia tra venerdì e il weekend un assaggio d’inverno. “Aria fredda di diretta estrazione artica – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara – raggiungerà l’Italia tra venerdì e sabato e, sebbene si tratterà di una toccata e fuga di pochi giorni, darà vita a un vortice ciclonico sul Tirreno”.

Il maltempo riguarderà essenzialmente il Centro Sud “con piogge e temporali anche di forte intensità. Attenzione particolare a Sardegna, Calabria e Sicilia dove si potranno avere nubifragi o piogge particolarmente abbondanti, con accumuli talora consistenti e possibili locali allagamenti o disagi. Ma forti temporali – aggiunge – potranno interessare anche le coste tirreniche specie tra Lazio e Campania, nonché il medio versante adriatico e successivamente pure Basilicata e Puglia. Il Nord invece rimarrà ai margini dell’azione ciclonica, con fugaci precipitazioni tra giovedì e venerdì, specie sull’Emilia Romagna, seguite da ampi rasserenamenti, per un weekend assolato”.

“L’arrivo dell’aria fredda – continua Ferrara – favorirà un netto calo delle temperature tra venerdì e sabato su gran parte d’Italia, ma in particolare al Nord, lungo il versante adriatico e in generale in montagna, dove si perderanno anche oltre 8-10° rispetto ai giorni scorsi. Il passaggio del vortice ciclonico sarà inoltre causa di un sensibile rinforzo dei venti tra venerdì e sabato, con raffiche anche di 90-100km/h in particolare su Tirreno, Sardegna e Sicilia”.