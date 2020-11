Riposto: minacce e danneggiamenti al bar, nei guai padre dell’aggressore al Conforama

Per il 48enne Agatino Guarrera scatta il divieto di accesso ai pubblici esercizi

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno notificato ad Agatino Guarrera, 48 anni, un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi.

Il provvedimento è stato applicato dopo che il 48enne, insieme al figlio Riccardo, 19enne (al quale la settimana scorsa è stato applicato lo stesso provvedimento, in considerazione del tentato omicidio commesso nel centro commerciale Conforama), si sono resi autori di minaccia, lesioni e danneggiamento in concorso all’interno di un bar di Riposto.

La decisione è stata presa anche in considerazione degli altri precedenti di Guarrera nell’ultimo triennio. A quest’ultimo è stato vietato l’accesso o lo stazionamento nelle immediate vicinanze di alcuni bar di Riposto per la durata di un anno.