Catania, sabato vietato buttare rifiuti

CATANIA – Dal 22 novembre il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati nei cassonetti stradali, nelle zone servite con il sistema dei cassonetti di prossimità (e non dal porta a porta) dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 18 alle 23 di ogni giorno escluso il sabato e i prefestivi.

Sarà infatti sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani la domenica e nei giorni festivi, con il divieto dunque a depositare i rifiuti nelle giornate di sabato e prefestivi.

La disposizione della direzione Politiche per l’Ambiente è stata concordata con la ditta Dusty anche al fine di non gravare le casse comunali dei costi più elevati richiesti dalle attività del servizio e dello smaltimento in discarica nei giorni festivi, anche in considerazione dell’emergenza Covid.

In questo periodo di particolare urgenza sanitaria, tra l’altro, il conferimento nei cassonetti di grandi quantità di guanti, mascherine e dispositivi di protezione (che vanno assolutamente posti nell’indifferenziata) se effettuato nei giorni in cui è sospesa la raccolta può determinare seri problemi di ordine igienico-sanitario.

Il sistema di raccolta differenziata nelle aree del porta a porta rimarrà invariato e sarà sottoposto alla regolare attività di sorveglianza.