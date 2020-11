Pioggia e vento, assaggio d’inverno in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

Dopo un autunno caldo sta per irrompere l’inverno con vento, pioggia ed un brusco abbassamento delle temperature che per la verità torneranno nella media del periodo. Settimana all’insegna dell’instabilità in Sicilia con il maltempo che sta già facendo sentire i suoi effetti nel versante occidentale dell’isola con rovesci a carattere temporalesco nel Trapanese e nel Messinese, in particolare alle isole Eolie.

Una perturbazione proveniente dal Nord Europa sta quindi impattando nel Centro-sud dell’Italia, spostandosi rapidamente verso la Sicilia. Da stasera è previsto un ulteriore peggioramento che sarà il preludio ad una giornata di maltempo prevista per domani, quando tutte le province dell’isola faranno i conti con temporali e vento forte.

Allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta, verde per il versante orientale che comunque non sarà risparmiato dall’ondata di maltempo, la prima di questo novembre. Lo comunica il dipartimento regionale di Protezione civile.

L’instabilità caratterizzerà tutta la settimana e da giovedì una vasta area depressionaria alimentata da aria fredda di origine artica farà irruzione nelle regioni meridionali, facendo precipitare la colonnina del mercurio, Per fare un esempio, Catania potrebbe passare dagli attuali 22 gradi a poco più di 12 gradi.