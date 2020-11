Sicilia, schizzano i numeri del Covid: “Incidono i test dei drive-in”

Altri 40 morti e 1.692 nuovi casi su 9.455 tamponi (18%), ma solo 3 ulteriori ricoveri in terapia intensiva . Palermo e Catania con quasi 400 positivi in più Il dettaglio per provincia

Sono 1.692 i nuovi casi coronavirus in Sicilia, in aumento rispetto ai 1.497 di ieri. Poco meno di 9.500 i tamponi, con una percentuale di positivi del 18%, la più alta registrata in questo periodo. Quaranta i morti nelle ultime 24 ore, ma solo tre i ricoveri in più in terapia intensiva (da 202 a 205). I dimessi/guariti sono 302.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 393 a Palermo, 373 a Catania, 317 a Trapani, 135 ad Agrigento, 114 a Siracusa, 112 a Enna, 105 a Messina, 80 a Ragusa, 63 a Caltanissetta.

“Il report di oggi per la Sicilia, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell’azione di ricerca attiva del coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in”, specifica l’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute.

“Si tratta di un dato di cui teniamo sempre conto, che monitoriamo costantemente, per valutare ogni sviluppo possibile nel contrasto alla pandemia. Ai cittadini rinnoviamo ogni invito utile alla prudenza e a quei comportamenti noti ormai a tutti e utili a evitare il propagarsi del virus”.

In tutta Italia sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 636. E’ ancora record di tamponi: sono 234.672 quelli effettuati nell’ultimo giorno, circa novemila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test risale al 16,18%, quasi il 2% in più rispetto a ieri. Sono 89 in più i pazienti in terapia intensiva. Le persone in rianimazione sono ora 3.170.

Il totale dei casi individuati da inizio epidemia sale a 1.066.401, mentre i morti sono ora 43.589. In un singolo giorno non si registrava un numero così alto di vittime dal 6 aprile scorso, anche in quel caso furono 636.

I ricoverati con sintomi in reparti ordinari per Covid sono aumentati di 429 unità e sono ora 29.873. In isolamento domiciliare ci sono 602.011 persone (+21.178). Gli attualmente positivi sono 635.054 (+21.696), i guariti e dimessi sono 387.758 (+15.645).