Senegalese arrestato per tentato omicidio

CAMPOBELLO DI MAZARA – E’ durata un mese e si è conclusa a Campobello di Mazara (Tp) la fuga di un 24enne senegalese (B.T.), irreperibile dal 10 ottobre scorso, dopo il tentato omicidio, a Sibari (Cs) di un 25enne del Gambia. Quest’ultimo è stato colpito con diverse coltellate all’addome.

Ad arrestare B.T. sono stati i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (Tp), che hanno agito in collaborazione con i colleghi della Tenenza di Cassano all’ Jonio (Cs).

Il 24enne senegalese è stato rinchiuso in carcere in esecuzione di un provvedimento del Gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura a seguito delle indagini condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro. Il gambiano accoltellato, dopo il ferimento, venne trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza in pericolo di vita.