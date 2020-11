Share Tweet Whatsapp Email

Il sindaco di Paternò, Nino Naso, annuncia di avere emesso una ordinanza per la chiusura delle scuole comunali in via preventiva per contenere i contagi da Coronavirus.

“Ho deciso di assumermi la responsabilità di chiudere le scuole dell’obbligo fino al 3 dicembre – spiega Naso – La sicurezza dei nostri figli e delle nostre famiglie al primo posto”. Ad oggi i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano 354 di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti in isolamento domiciliare.