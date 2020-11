Rider spaccia durante il coprifuoco

Catania . Nascondeva la droga nello zaino utilizzato per la consegna del cibo, in manette un 28 a Librino

CATANIA – Per muoversi liberamente anche durante il coprifuoco per l’emergenza Covid-19 a Catania si era travestito da rider e a bordo di uno scooter e con in spalla uno zaino da delivery di un noto brand di consegne a domicilio vendeva marijuana dopo aver preso le ordinazioni su chat sui social network.

E’ quanto ha scoperto la Polizia di Stato fermando nella serata di sabato scorso nel quartiere di Librino fermando un giovane di 28 anni, in passato arrestato per droga, che è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina lo hanno notato mentre consegnava della sostanza stupefacente a un passante e poi dileguarsi velocemente nelle strade del quartiere.

Rincorso e bloccato, il 28enne è stato trovato con ancora in mano la banconota ricevuta in cambio della droga. Aveva anche altre banconote di piccolo taglio e altre dosi di marijuana. I poliziotti gli hanno anche contestato alcune violazioni alle norme del Codice della Strada, tra cui la guida senza patente, mai conseguita, e la mancata copertura assicurativa dello scooter.