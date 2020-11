“Ti offro un lavoro all’aeroporto di Catania”: ma l’annuncio on line era falso

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – “Cerchi lavoro e ti piacerebbe lavorare in aeroporto?”: è il testo di un falso annuncio pubblicato on line da un 39enne italiano che chiedeva poi soldi per partecipare a un inesistente corso per il rilascio di un apposito patentino.

L’uomo è stato identificato e denunciato per truffa dalla polizia di frontiera di Catania. Il testo, pubblicato sul sito Bakeca.it, riguardava diversi scali italiani, compreso il Vincenzo Bellini. Chi era interessato veniva reindirizzato su una piattaforma che simulava siti di società di spedizioni realmente operanti in Inghilterra dove veniva richiesto l’invio di un curriculum vitae e documenti di identità.

Lo step successivo era la richiesta di denaro, con ricariche Postepay, per partecipare a un corso da tenersi all’aeroporto di Catania, estraneo, per il rilascio del ‘patentino A13’ che permette di accedere nelle aree aeroportuali.

Le vittime, dopo avere pagato, non hanno avuto più notizie e hanno chiesto chiarimenti all’aeroporto di Catania, estraneo alla vicenda, realizzando di essere state truffate e hanno denunciato l’accaduto alla polizia di polizia di frontiera che ha immediatamente avviato le indagini che, attraverso accertamenti sull’indirizzo Ip del sito, hanno condotto all’individuazione, e quindi alla denuncia, del responsabile.