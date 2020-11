Share Tweet Whatsapp Email

ADRANO – Quarantotto banconote da 50 euro false sono state sequestrate dalla Polizia di Stato ad Adrano (Catania) nell’abitazione di un giovane di 21 anni appartenente al gruppo nomade dei “Caminanti”, R. V., che è stato arrestato per detenzione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione. Il giovane è stato posto ai domiciliari. I poliziotti erano da tempo sulle tracce dell’uomo, che veniva segnalato come colui il quale avrebbe introdotto nel territorio soldi contraffatti.