Razza: “Siamo sotto la soglia di allerta”. Ma il Pd siciliano vuole sfiduciarlo

Ieri Nello Musumeci, oggi Ruggero Razza. Dopo il presidente della Regione, tocca all’assessore regionale alla Sanità protestare contro la decisione del governo di collocare la Sicilia nella zona arancione.

“Nella mattinata di oggi mi confronterò con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – annuncia Razza – in ordine alle ragioni che hanno determinato la zona arancione in Sicilia”.

“Leggo sulla stampa farneticazioni (qualche volta strumentali, qualche altra dettate dalla voglia di fare polemica a tutti i costi) in ordine all’occupazione dei posti letto in Sicilia e mi pare, quindi, indispensabile pubblicare il report settimanale utilizzato da Roma”.

“Come vedete i nostri indici di occupazione erano ben al di sotto della soglia di allerta. E, riferendosi i dati alla scorsa settimana, essi non tengono neppure in considerazione il piano approvato dal Comitato tecnico scientifico che li aumenta ancora di più. Sono fatti, non analisi”.

Contro Razza il Partito democratico presenterà una mozione di censura all’Ars. La decisione è stata presa oggi nel corso di una videoconferenza promossa dal segretario regionale Anthony Barbagallo e dal capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo.

Gli esponenti del Pd hanno sottolineato che “la Sicilia si trova oggi in zona arancione con contagi fuori controllo e con la conseguenza di dover chiudere diverse attività commerciali, non certo per una decisione arbitraria del governo nazionale – o a causa del solo numero di soggetti positivi al Covid19 – ma in conseguenza di 21 parametri che la stessa Regione Siciliana trasmette al governo nazionale e che mettono in evidenza errori e sottovalutazioni commessi dal governo Musumeci nelle misure necessarie al monitoraggio e al contenimento del virus sul territorio. Al tempo stesso è sempre più evidente il deficit organizzativo nel sistema sanitario regionale”.