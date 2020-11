Catania, nigeriano molesto in piazza Iolanda

In manette dopo la segnalazione di alcuni passanti: il 35enne senza permesso di soggiorno aggredisce anche i poliziotti

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un nigeriano di 35 anni, senza fissa dimora, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nella serata di ieri è arrivata al 112 la segnalazione di un uomo molesto che in piazza Iolanda stava danneggiando l’arredo urbano, infastidendo i passanti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il cittadino straniero che stava sdraiato su una panchina.

Accompagnato in questura, è stato accertato che il nigeriano era titolare di un vecchio permesso di soggiorno, scaduto nel 2014. Il 35enne è andato in escandescenze scagliandosi fisicamente contro gli agenti. Per contenerlo sono dovuti intervenire più poliziotti, uno dei quali è stato colpito con dei calci che gli hanno provocato contusioni.