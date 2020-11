Ragusa, il neurologo Gaggia segretario Associazione scientifica regionale

Share Tweet Whatsapp Email

Emanuele Caggia, direttore della Unità Operativa Semplice di Neurologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa è dal 1° novembre il nuovo segretario regionale dell’Aneu – Associazione Nazionale Neurologia Emergenza Urgenza.

La comunicazione è giunta direttamente dal presidente nazionale, Pietro Cortelli, con un messaggio dove si sottolinea: “Gratitudine, personale e di tutta l’associazione, per la fattiva collaborazione e l’apprezzabile lavoro svolto in tanti anni per la crescita e diffusione della società, soprattutto a livello regionale e territoriale”.

“La prima iniziativa che mi vedrà in campo in tale ruolo sarà l’edizione 2020 del Neuday – giornata del neurologo in Pronto Soccorso – che si svolgerà contemporaneamente in tutt’Italia nel mese di dicembre 2020. Il coordinamento regionale è stato affidato a Ragusa. Un ulteriore riconoscimento per la sanità iblea che continua a godere di alta

considerazione a livello nazionale”, aggiunge lo stesso Caggia.