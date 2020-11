Attacca i carabinieri per difendere il fratello

Share Tweet Whatsapp Email

NICOLOSI – Una 20enne è stata arrestata dai carabinieri a Nicolosi dopo che ha minacciato, insultato ed aggredito i militari che cercavano il fratello.

Una ragazza li aveva chiamati dicendo di essere stata aggredita dal giovane, suo fidanzato. La ventenne, ora ai domiciliari, deve rispondere di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

E’ accaduto ieri sera. La vittima aveva telefonato alla caserma di Nicolosi d’incendio di essere appena stata picchiata dal fidanzato. Era riuscita a fuggire in auto ed aveva detto ai carabinieri di venirle incontro perché non sera sentiva di guidare per lo stress emotivo. Incontrata la vittima, i militari hanno riscontrato i segni delle percosse.

Il giovane sarebbe anche salito sul cofano dell’auto della ragazza e le avrebbe anche sfondato il parabrezza. Giunti in casa del giovane, i militari si sono trovati davanti la sorella che non li ha voluti far entrare e gli ha insultati e ha preso a calci un militare mentre il fratello faceva perdere le proprie tracce. La ragazza è stata ammanettata da carabinieri, che sono stati insultati anche dalla madre che si trovava al piano superiore.