Covid, la Sicilia sfiora quota 1.000

Nell’Isola ancora 12 morti e 984 nuovi casi su 7.293 tamponi effettuati, la percentuale di positivi sale al 13,5%: il dettaglio per provincia . A Palermo drive in per test rapidi. Italia: +31.084 contagi

Ancora 12 morti e 984 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.293 tamponi effettuati, con una percentuale di positivi del 13,5% (ieri 10,9). Ieri i contagi giornalieri erano stati 789. Due in più le persone ricoverate in terapia intensiva, 153 i guariti. Gli attualmente positivi sono 13.564.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 276 a Palermo, 269 a Catania, Ragusa 90, Enna 88, Messina 71, Trapani 63, Agrigento 53, Siracusa 48, Caltanissetta 26.

PALERMO, DRIVE IN PER TAMPONI RAPIDI. A Palermo oggi è partito lo screening di massa con una postazione drive in per i tamponi rapidi all’interno della Fiera del Mediterraneo. I primi 700 test effettuati hanno consentito di individuare 30 positivi.

I controlli sono stati disposti a cominciare da dirigenti scolastici, insegnanti e personale Ata. Alle operazioni, che si sono svolte in modo ordinato sotto il coordinamento del commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa, hanno assistito l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e il sindaco Leoluca Orlando.

ITALIA: +31.084 CASI IN UN GIORNO. Aumentano notevolmente i contagi in Italia e per la prima volta superano la soglia dei 30 mila casi in un giorno. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 31.084 i nuovi casi – comprese vittime e guariti – su 215.085 tamponi effettuati, mentre l’incremento delle vittime è di 199 in 24 ore che portano il totale a 38.321.

Nuovo record di tamponi effettuati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono 215.085 i test, circa 13.600 più di ieri quando ne sono stati fatti 201.452. Dai dati del ministero della Salute emerge inoltre che sono 16.994 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, con un incremento rispetto a ieri di 1.030 pazienti, mentre nelle terapie intensive ci sono oggi 1.746 persone, 95 più di ieri.

L’aumento degli attualmente positivi in un giorno è di 26.595 che portano il totale dei malati a 325.786. Molto più ridotto, invece, l’incremento dei guariti: 4.285 nelle ultime 24 ore per un totale di 283.567.