Ruba soldi da un portafoglio in aeroporto: denunciato 24enne

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un 24enne che prima di partire dall’aeroporto di Catania si sarebbe impossessato di un portafoglio smarrito da un altro passeggero e si sarebbe appropriato dei soldi che conteneva è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

Secondo l’accusa il giovane dopo aver trovato il portafoglio sarebbe andato nella toilette in sala partenze per prendere il denaro. Avrebbe poi fatto finta di averlo trovato in un bar dello scalo e lo avrebbe consegnato a un dipendente dell’esercizio commerciale.