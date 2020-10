Compleanno col botto in piazza Europa

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Dopo diverse segnalazioni sull’accensione di fuochi d’artificio durante le ore notturne nella zona di piazza Europa, la polizia di Catania domenica scorsa, in tarda serata, ha effettuato un controllo nella zona.

Allo scoccare della mezzanotte, gli agenti hanno beccato un gruppo di ragazzi che per festeggiare il compleanno di uno di loro aveva acceso una batteria di fuochi di artificio nella parte inferiore della piazza.

I ragazzi sono stati tutti identificati e uno di loro, L. C., 28 anni, ha opposto resistenza al controllo, così è stato condotto in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.