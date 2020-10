Share Tweet Whatsapp Email

AUGUSTA (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Schifitto, 54 anni, originario di Megara, per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, sebbene sottoposto alla misura cautelare in casa, è stato rintracciato in strada dai militari del Nucleo Radiomobile. Dopo le formalità di rito, Schifitto è stato nuovamente posto ai domiciliari.