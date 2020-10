E i vigili di Messina rimasero senza vestiti

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – “Dopo le richieste di fornitura delle divise agli agenti della polizia municipale (soprattutto ai neo assunti) e la seguente polemica del sindaco che a più riprese ha affermato che le risorse c’erano e non venivano spese”, è il sindacato Csa a cercare di fare un po’ di chiarezza sulla carenza di vistiti per i vigili di Messina.

“Dai dati contabili emergerebbe che in effetti, a fronte di una richiesta di circa 500.000 euro lo stanziamento previsto dall’amministrazione è stato di appena 80.000 euro che sono stati in parte già spesi per fornire del minimo indispensabile i motociclisti. Solo quindi 63.000 euro sono rimasti per l’acquisto dei giubbotti invernali per i neo assunti (che, lo ricordiamo, hanno già acquistato di tasca propria l’abbigliamento e le calzature estive!), che però (la gara è prevista per fine mese) dovranno rassegnarsi a soffrire i primi freddi perché la fornitura non potrà essere completata prima di fine novembre”.

Ecco perché il Csa, con una nota inviata al sindaco, anche nella sua veste di assessore alla polizia municipale, ha chiesto che “si metta mano con urgenza al bilancio per rimpinguare il capitolo per ‘Spese acquisto vestiario al personale’ “.