Barricati e stanati: in manette i pusher

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Gli agenti della squadra mobile e del Nucleo cinofili della questura di Catania – Antidroga e antiesplosivo hanno arrestato per droga Orazio Breci, 36 anni, e Umberto Attardi, 21 anni.

Attardi avrebbe occupato abusivamente un appartamento in piazza San Metodio, zona nord di Siracusa, trasformato in un bunker: porta blindata, grate alle finestre, video sistema di sorveglianza che permetteva di controllare anche l’arrivo delle forze dell’ordine.

Trovate 18 dosi di marijuana, 27 di cocaina e 30 di hascisc, 3 bilancini di precisione e 130 euro in banconote di vario taglio, frutto dell’attività di spaccio.

Breci è stato individuato nella zona di via Immordini: alla vista degli agenti ha sprangato il portone di ingresso “sequestrando” di fatto i condomini ed è salito sul terrazzo per tentare di uscire dall’altra parte dello stabile ma è stato bloccato. Addosso gli hanno trovato una busta con 10 grammi di cocaina, 14 grammi di marijuana e 26 di hascisc, in oltre 190 dosi pronte per lo spaccio.