Misterbianco, in 62 alla festa in ludoteca

Si riuniscono per il compleanno di un bambino, locale chiuso per cinque giorni e multa al titolare

Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – Ieri i carabinieri di Misterbianco sono intervenuti in una ludoteca in corso Carlo Marx dove, in seguito a una comunicazione al 112, era stata segnalata una festa con numerosi partecipanti.

I militari hanno così riscontrato che la sala era stata affittata da un genitore per festeggiare il compleanno del figlio e che, soprattutto, al momento del loro arrivo, erano presenti ben 62 tra bambini e genitori.

I militari hanno ricordato ai presenti la necessità nell’interesse proprio e comune del rispetto delle regole, mentre al 34enne titolare della sala feste è stata inflitta una multa di 480 euro ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.